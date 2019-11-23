MAÇ SONUCU Real Madrid 3-1 Real Sociedad
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı Karim Benzema, Valverde ve Luka Modric'in golleriyle 3-1 yendi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.
Konuk ekip, karşılaşmanın 2'inci dakikasında Willian Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Real Madrid, 37'inci dakikada Karim Benzema ile beraberliği yakalarken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.
İkinci yarıda Federico Valverde'nin 48'inci dakikadaki golüyle öne geçen Real Madrid, 74'üncü dakikada Luka Modriç ile farkı artırarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu skorla Real Madrid puanını 28'e çıkarırken, Real Sociedad 23 puanda kaldı.
La Liga'da Barcelona averajla Real Madrid'in üzerinde lider durumda bulunuyor.
Ligin 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçının güvenlik sebebiyle 18 Aralık'a ertelenmesinden dolayı her iki takımın da birer maçı eksik durumda.
REAL MADRID TARAFTARLARINDAN BALE'A TEPKİ
Diğer yandan, Real Madrid'te 67'inci dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna giren Gareth Bale'ye, Santiago Bernabeu Stadı'nı dolduran taraflar büyük tepki gösterdi.
En son 5 Ekim'de maça çıkan Bale, 49 gün sonra takıma geri döndü. Galli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönünde basında çıkan haberlerden dolayı Real Madrid taraftarları, topa her dokunuşunda Bale'yi ıslıkladı.
Bu arada, 14'üncü hafta maçında deplasmanda Granada ile karşılaşan Atletico Madrid ise 1-1 berabere kalarak, puanını 25'e çıkardı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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