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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'nun yeni tarihi belli oldu

El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 'ta oynanacağı açıklandı.

Federasyonuna (RFEF) bağlı , 'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 'ta oynanacağı açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 10. haftasında Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya'da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen 'nun yeni tarihi belli oldu.

Lig Komitesi, El Clasico olarak adlandırılan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.

Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.

La Liga kurumu, 18 Aralık'a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.

NEDEN ERTELENMİŞTİ?

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600'den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı.

İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim'deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti.

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 13:08
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