Barcelona ile Real Madrid El Clasico tarihinde anlaştı
İspanya'nın Katalonya bölgesinde devam eden siyasi protestolar nedeniyle ertelendiği duyurulan El Clasico'nun oynanacağı yeni tarih konusunda Real Madrid ile Barcelona anlaşma sağladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Katalonya'daki protestolar nedeniyle 26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico ertelenmişti.
Real Madrid resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, zorlu karşılaşmanın 18 Aralık Çarşamba günü oynanması konusunda Barcelona ile anlaştıklarını duyurdu.
La Liga yönetimi, iki kulübe tarih belirleme konusunda pazartesiye kadar süre tanımıştı.
- 18.10.2019
-
Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
-
Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
-
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
Barcelona ile Real Madrid El Clasico tarihinde anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.