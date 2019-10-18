Barcelona ile Real Madrid El Clasico tarihinde anlaştı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
18 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Barcelona ile Real Madrid El Clasico tarihinde anlaştı

ile tarihinde anlaştı

Barcelona ile Real Madrid El Clasico tarihinde anlaştı

'nın Katalonya bölgesinde devam eden siyasi protestolar nedeniyle ertelendiği duyurulan 'nun oynanacağı yeni tarih konusunda ile anlaşma sağladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Katalonya'daki protestolar nedeniyle 26 Ekim'de oynanması planlanan ertelenmişti.

resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, zorlu karşılaşmanın 18 Aralık Çarşamba günü oynanması konusunda ile anlaştıklarını duyurdu.

La Liga yönetimi, iki kulübe tarih belirleme konusunda pazartesiye kadar süre tanımıştı.


  1. 18.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona ile Real Madrid El Clasico tarihinde anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN