Barcelona geri dönüşle kazandı
09 Mart 2019, Cumartesi
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geri dönüşle kazandı

Barcelona geri dönüşle kazandı

1. Futbol Ligi'nin () 27. haftasında lider , sahasında oynadığı maçta 'yu 3-1 yendi.

Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Raul de Tomas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi 39. dakikada Gerard Pique'nin golüyle beraberliği sağladı, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda 'nin 51. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçen Barcelona, 82. dakikada 'in golüyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

'da lider Barcelona puanını 63'e çıkardı. En yakın takipçisi ise sahasında Leganes'i 1-0 yenerek 56 puana yükselip aradaki 7 puanlık farkın daha fazla açılmasını önledi.

Öte yandan, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi, La Liga'da 26. golünü atarak gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 13 Mart'ta sahasında Fransa'nın takımına karşı oynayacak Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, Rayo karşısında Dembele ve Sergi Roberto'yu dinlendirirken Rakitic'i son 10 dakika oyuna aldı.

  1. 10.03.2019
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