Dünya şokta... Messi Barcelona'dan ayrılıyor!

Messi'nin yeni sözleşme imzalamaması halinde Barcelona'nın nasıl bir geçiş dönemi yaşayacağı şimdiden planlanıyor. Arjantinli futbolcu en azından 6 ay Newell's forması giymeye sıcak bakıyor. Ancak Newell's bu süreyi uzatmak istiyor. Arjantin basını Messi'nin en azından Aralık 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na kadar Newell's formasını giyeceğini ve finali Dünya Kupası'nda yapacağını iddia ediyor.

Öte yandan Messi'nin Arjantin'e dönüş planlarını realiteye çevirmeye hazırlandığı ve Rosario şehrinde 300 metrekarelik bir ev inşa ettiği Güney Amerika ülkesinin basınında haberlere konu oldu.

Arjantinli yıldızın sözleşmesi 2021 yılında bitecek ancak Messi isterse 2020 yılında sözleşmesini feshetme hakkına sahip.