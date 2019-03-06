Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

İspanya ekibi Real Madrid, 6 gün içinde kaybettiği maçlarla La Liga ve Kral Kupası'nın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı. Madrid ekibi, kulüpte kırılmadık rekor bırakmayan ve her sezon takımın skor yükünü sırtlayan Ronaldo'nun ayrılmasıyla gol yollarında büyük sıkıntı çekmeye başladı.