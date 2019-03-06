Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e... - Fotomaç
06 Mart 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından eski günlerinin uzağında kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı hezimet yaşayarak elenen Real Madrid'de büyük deprem yaşanıyor! Takımın kötü gidişatında fatura teknik direktör Santiago Solari'ye çıkarılırken, Arjantinli teknik adamın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Akabinde dünya devinde teknik direktör listesi de jet hızıyla hazırlandı. İşte o isimler ve Fenerbahçe detayı...

6 Mart 2019 Çarşamba 13:51 Güncelleme: 06.03.2019 13:58
Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

İspanya ekibi Real Madrid, 6 gün içinde kaybettiği maçlarla La Liga ve Kral Kupası'nın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı. Madrid ekibi, kulüpte kırılmadık rekor bırakmayan ve her sezon takımın skor yükünü sırtlayan Ronaldo'nun ayrılmasıyla gol yollarında büyük sıkıntı çekmeye başladı.

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Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

Real Madrid, Barcelona'ya karşı geçen hafta oynadığı iki "El Clasico" maçında gol dahi atamadı. İspanya Kral Kupası yarı finali rövanşında 27 Şubat'ta ağırladığı Katalan ekibine 3-0 yenilen eflatun-beyazlılar, elenmekten kurtulamadı.

Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

Sonrasında lider Barcelona'yı 2 Mart'ta İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçında ağırlayan ve bu kez 1-0 yenilen Real Madrid, puan farkının 12'ye çıkmasıyla şampiyonluk yarışından koptu.

Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

Madrid ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenerek 6 günde mücadele ettiği 3 kulvarda da yarış dışı kaldı. Deplasmanda 2-1 kazandığı son 16 turunun rövanşında evinde Hollanda ekibi Ajax'a 4-1 kaybederek elenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmiş oldu.

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Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...

Sezona teknik direktör Julen Lopetegui ile başlayan eflatun-beyazlılar, İspanyol teknik adamı 5-1'lik Camp Nou hezimetinin ardından gönderilmişti. Bu değişiklikle Real Madrid'i sezon içinde üç teknik direktör çalıştırmış olacak.

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