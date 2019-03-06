Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...
Real Madrid, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından eski günlerinin uzağında kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı hezimet yaşayarak elenen Real Madrid'de büyük deprem yaşanıyor! Takımın kötü gidişatında fatura teknik direktör Santiago Solari'ye çıkarılırken, Arjantinli teknik adamın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Akabinde dünya devinde teknik direktör listesi de jet hızıyla hazırlandı. İşte o isimler ve Fenerbahçe detayı...
İspanya ekibi Real Madrid, 6 gün içinde kaybettiği maçlarla La Liga ve Kral Kupası'nın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı. Madrid ekibi, kulüpte kırılmadık rekor bırakmayan ve her sezon takımın skor yükünü sırtlayan Ronaldo'nun ayrılmasıyla gol yollarında büyük sıkıntı çekmeye başladı.
Madrid ekibi, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenerek 6 günde mücadele ettiği 3 kulvarda da yarış dışı kaldı. Deplasmanda 2-1 kazandığı son 16 turunun rövanşında evinde Hollanda ekibi Ajax'a 4-1 kaybederek elenen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne de veda etmiş oldu.
R.MADRID AJAX DUVARINA TOSLADI! HABER OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...