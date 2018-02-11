Celta Vigo'da Milli futbolcu Emre Mor, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 75'inci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Espanyol, 10'uncu dakikada Leo Baptistao ile öne geçti ancak Maxi Lopez 32'nci dakikada oyuna eşitliği getirdi. 75'inci dakikada oyuna giren Emre Mor, La Liga'da ilk asistini yaptı ve Maxi Lopez kendisinin ve takımının 2'nci golü kaydederek takımını önce geçirdi. 87'nci dakikada Espanyol oyuncusu Gerard Moreno'un golüne engel olamayan Celta Vigo, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Celta Vigo puanını 32'ye yükseltirken, Espanyol'de puanını 26'ya çıkardı.