Emre Mor’un asisti Celta Vigo’yu kurtaramadı
İspanya La Liga’da 23’üncü hafta mücadelesinde Celta Vigo, kendi evinde ağırladığı Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.
Celta Vigo'da Milli futbolcu Emre Mor, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 75'inci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Espanyol, 10'uncu dakikada Leo Baptistao ile öne geçti ancak Maxi Lopez 32'nci dakikada oyuna eşitliği getirdi. 75'inci dakikada oyuna giren Emre Mor, La Liga'da ilk asistini yaptı ve Maxi Lopez kendisinin ve takımının 2'nci golü kaydederek takımını önce geçirdi. 87'nci dakikada Espanyol oyuncusu Gerard Moreno'un golüne engel olamayan Celta Vigo, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Celta Vigo puanını 32'ye yükseltirken, Espanyol'de puanını 26'ya çıkardı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:12
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
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