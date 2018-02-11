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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’un asisti ’yu kurtaramadı

    <a href="/index/emre-mor?id=c684a0ef-f254-46fb-9c19-35e7af278019" class="" rel="tag">Emre Mor</a>’un asisti <a href="/index/celta-vigo?id=890758a8-2e41-4882-b0b1-3db4041a95c7" class="" rel="tag">Celta Vigo</a>’yu kurtaramadı

    İspanya ’da 23’üncü hafta mücadelesinde , kendi evinde ağırladığı Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.

    'da Milli futbolcu , mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 75'inci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Espanyol, 10'uncu dakikada Leo Baptistao ile öne geçti ancak 32'nci dakikada oyuna eşitliği getirdi. 75'inci dakikada oyuna giren , 'da ilk asistini yaptı ve kendisinin ve takımının 2'nci golü kaydederek takımını önce geçirdi. 87'nci dakikada Espanyol oyuncusu Gerard Moreno'un golüne engel olamayan , karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Celta Vigo puanını 32'ye yükseltirken, Espanyol'de puanını 26'ya çıkardı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:12
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