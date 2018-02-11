Barcelona evinde berabere kaldı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında Getafe ile 0-0 berabere kaldı.
Barcelona'nın, Camp Nou'da Getafe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.
İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi Barcelona, aradığı golü yine bulamadı.
Özellikle kaleci Vicente Guaita'nın başarılı kurtarışlarının yardımıyla Getafe, Celta Vigo'nun ardından bu sezon Camp Nou'da Barcelona ile berabere kalan ikinci takım oldu.
Maç, aynı zamanda bu sezon Barcelona'nın kendi evinde gol atamadığı ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Ligde yenilmezlik serisini sürdüren lider Barcelona, puanını 59'a çıkarırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:23
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Ozan Tufan'ın takıma dönüş tarihi belli oldu
Toplam 2
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Emirî Efendi Son yıllarda Aziz Yıldırım'ın kötü yönetimi sayesinde Fenerbahçe'yi sıradan bir Anadolu kulübü zannediyoruz. İspatı ise Ozan Tufan ilh..
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Trabzonspor’dan iki farklı seri
Toplam 4
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ERAY 50. yılda şampiyonluk diye gelenlere bak. 51. yıl oldu şampiyonluk nerede? 4. olsak sevinecek duruma geldik. Yapamıyorsanız bırakın gidin.
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Yol ayrımı
Toplam 8
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myfutbol Emree her yıl aynı senaryo. Fener maçı ve sen yoksun! Türk futbolu sen ve senin gibilerden bir gün kurtulacaktır elbet
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