Barcelona 86 yıldır başarılamayanın peşinde
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk 22 haftasında yenilmeyen Barcelona, Athletic Bilbao (1929-30 sezonu) ve Real Madrid'den (1931-32) sonra İspanya liginde sezonu namağlup bitiren 3. takım olmaya çalışacak.
Bu sezon La Liga'nın ilk 22 haftasında kaybetmeyerek kulüp rekorunu kıran Barcelona, serisini kalan 16 maçta da sürdürüp 86 yıl sonra İspanya liginde bir ilki gerçekleştirme peşinde.
Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünde 18 galibiyet, 4 beraberlik alan Katalan ekibi, 1929-30 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Athletic Bilbao ve 1931-32 sezonunu ilk sırada bitiren Real Madrid'den sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İspanyol kulübü olmak istiyor.
Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.
Barcelona namağlup unvanını La Liga'nın sonuna kadar korursa Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihinde bunu gerçekleştiren 18. ekip olacak.
Juventus'tan bu yana yapabilen yok
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2011-12 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Juventus'tan beri Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan kulüp bulunmuyor.
Küme düşmesinin yanı sıra 2004-05 ve 2005-06 sezonu şampiyonluklarının silinmesine sebep olan 2006'daki şike skandalının ardından yeniden yapılanan Juventus, ligi 7. bitirdiği 2010-11 sezonu sonunda teknik direktör Luigi Delneri'nin yerine Antonio Conte ile anlaştı.
Conte yönetiminde, 2011-12 sezonunda ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino temsilcisi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp oldu.
Arsenal'in 2003-04 sezonu
Teknik direktörlüğünü 1996'dan bu yana Arsene Wenger'in yaptığı Arsenal'in taraftarları, 2003-04 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonlukla hala övünüyor.
Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri İngiltere Premier Lig'de şampiyon olamıyor.
Milan'ın rekor serisi
Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor.
Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor.
Dresdner'in kusursuz performansı
Almanya ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.
İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.
Avrupa futbolunda 23 örneği var
Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 17 kulüp tarafından 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.
|Sezon
|Kulüp
|Lig
|O
|G
|B
|Ligi bitirdiği sıra
|1888-89
|Preston North End
|İngiltere
|22
|18
|4
|1
|1896
|Club Français
|Fransa
|8
|8
|0
|1
|1897
|Standard Athletic
|Fransa
|8
|6
|2
|1
|1902
|Genoa
|İtalya
|4
|4
|0
|1
|1905
|Juventus
|İtalya
|5
|3
|2
|1
|1907
|Milan
|İtalya
|6
|4
|2
|1
|Torino
|6
|3
|3
|2
|1908
|Pro Vercelli
|İtalya
|4
|2
|2
|1
|1910-11
|Viktoria 89 Berlin
|Almanya
|18
|15
|3
|1
|1912-13
|Pro Vercelli
|İtalya
|21
|18
|3
|1
|1919-20
|Nürnberg
|Almanya
|10
|9
|1
|1
|1920-21
|Nürnberg
|Almanya
|11
|9
|2
|1
|1922-23
|Genoa
|İtalya
|28
|22
|6
|1
|1927-28
|Hamburg
|Almanya
|11
|11
|0
|1
|1929-30
|Athletic Bilbao
|İspanya
|18
|12
|6
|1
|1931-32
|Real Madrid
|İspanya
|18
|10
|8
|1
|1935-36
|Nürnberg
|Almanya
|26
|19
|7
|1
|1936-37
|Schalke 04
|Almanya
|26
|24
|2
|1
|1942-43
|Dresdner
|Almanya
|23
|23
|0
|1
|1978-79
|Perugia
|İtalya
|30
|11
|19
|2
|1991-92
|Milan
|İtalya
|34
|22
|12
|1
|2003-04
|Arsenal
|İngiltere
|38
|26
|12
|1
|2011-12
|Juventus
|İtalya
|38
|23
|15
|1
NOT: Club Français ve Standard Athletic'in şampiyonlukları, Fransa futbolunda profesyonel dönemin başladığı 1932-33 sezonu öncesinde, Fransız Spor Dernekleri Birliği (USFSA) tarafından düzenlenen şampiyonada kazanılmıştır.
Kaynak: AA
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:15
-
Maçlar ertelensin!
Toplam 15
Yorum
CELAL OFFFF BIRININ KOCAMANI AGLAR BIRININ ORMANI AGLAR BIKTIK SIZDEN CIKIN ERKEK GIBI TOPUNUZU OYNAYIN YENIN YENILIN TERIM YENILDI KTYDUK DED
-
RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
-
Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
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