Barcelona 86 yıldır başarılamayanın peşinde

Bu sezon La Liga'nın ilk 22 haftasında kaybetmeyerek kulüp rekorunu kıran Barcelona, serisini kalan 16 maçta da sürdürüp 86 yıl sonra İspanya liginde bir ilki gerçekleştirme peşinde.

Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünde 18 galibiyet, 4 beraberlik alan Katalan ekibi, 1929-30 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Athletic Bilbao ve 1931-32 sezonunu ilk sırada bitiren Real Madrid'den sonra ligi namağlup tamamlayan 3. İspanyol kulübü olmak istiyor.

Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik almıştı.

Barcelona namağlup unvanını La Liga'nın sonuna kadar korursa Avrupa'nın 5 büyük ligi tarihinde bunu gerçekleştiren 18. ekip olacak.



Juventus'tan bu yana yapabilen yok

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2011-12 sezonunda yenilgi yüzü görmeyen Juventus'tan beri Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan kulüp bulunmuyor.

Küme düşmesinin yanı sıra 2004-05 ve 2005-06 sezonu şampiyonluklarının silinmesine sebep olan 2006'daki şike skandalının ardından yeniden yapılanan Juventus, ligi 7. bitirdiği 2010-11 sezonu sonunda teknik direktör Luigi Delneri'nin yerine Antonio Conte ile anlaştı.

Conte yönetiminde, 2011-12 sezonunda ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino temsilcisi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp oldu.



Arsenal'in 2003-04 sezonu

Teknik direktörlüğünü 1996'dan bu yana Arsene Wenger'in yaptığı Arsenal'in taraftarları, 2003-04 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonlukla hala övünüyor.

Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri İngiltere Premier Lig'de şampiyon olamıyor.



Milan'ın rekor serisi

Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor.

Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor.



Dresdner'in kusursuz performansı

Almanya ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.

İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.



Avrupa futbolunda 23 örneği var

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 17 kulüp tarafından 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.

Sezon Kulüp Lig O G B Ligi bitirdiği sıra 1888-89 Preston North End İngiltere 22 18 4 1 1896 Club Français Fransa 8 8 0 1 1897 Standard Athletic Fransa 8 6 2 1 1902 Genoa İtalya 4 4 0 1 1905 Juventus İtalya 5 3 2 1 1907 Milan İtalya 6 4 2 1 Torino 6 3 3 2 1908 Pro Vercelli İtalya 4 2 2 1 1910-11 Viktoria 89 Berlin Almanya 18 15 3 1 1912-13 Pro Vercelli İtalya 21 18 3 1 1919-20 Nürnberg Almanya 10 9 1 1 1920-21 Nürnberg Almanya 11 9 2 1 1922-23 Genoa İtalya 28 22 6 1 1927-28 Hamburg Almanya 11 11 0 1 1929-30 Athletic Bilbao İspanya 18 12 6 1 1931-32 Real Madrid İspanya 18 10 8 1 1935-36 Nürnberg Almanya 26 19 7 1 1936-37 Schalke 04 Almanya 26 24 2 1 1942-43 Dresdner Almanya 23 23 0 1 1978-79 Perugia İtalya 30 11 19 2 1991-92 Milan İtalya 34 22 12 1 2003-04 Arsenal İngiltere 38 26 12 1 2011-12 Juventus İtalya 38 23 15 1



NOT: Club Français ve Standard Athletic'in şampiyonlukları, Fransa futbolunda profesyonel dönemin başladığı 1932-33 sezonu öncesinde, Fransız Spor Dernekleri Birliği (USFSA) tarafından düzenlenen şampiyonada kazanılmıştır.