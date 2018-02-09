Barcelona takım otobüsüne taşlı saldırı
Mestalla Stadı'nda oynanan ve Barcelona'nın Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği İspanya Kral Kupası yarı final karşılaşması sonrası stattan ayrılan takım otobüsüne, taşlı saldırı gerçekleştirildi.
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