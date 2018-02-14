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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'in yüzde 17'si satıldı!

    Atletico Madrid'in yüzde 17'si satıldı!

    merkezli şirket Dalian Wanda Grup, 1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'deki hisselerinin yüzde 17'sini sattı.

    'den yapılan açıklamada, Dalian Wanda Grup'un, elinde tuttuğu kulüp hisselerin yüzde 17'sini İsrailli iş adamı Idan Ofer'in yönetimindeki 'a sattığı belirtildi.

    basınında yer alan haberlerde, Dalian Wanda Grup'un deniz aşırı ülkelerdeki borcunu azaltmak amacıyla söz konusu satış işlemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

    Bu satışın ardından Quantum Pacific Grup'un kulüpteki hisse oranı yüzde 32'ye yükseldi. Atletico Madrid'in icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ile başkanı Enrique Cerezo, kulübün hisselerinin çoğunluğunu elinde tutuyor.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:06
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