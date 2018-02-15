Çinliler Atletico’da

ÇİNLİ Dalian Wanda Grup, İspanyol devi A.Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini borçlarını azaltma stratejisinin bir parçası olarak Quantum Pacific Grup'a sattı. Kulüp hisselerinin yüzde 17'sinin stadın da isim sponsoru olan Çinli Wanda Group'a satıldığını açıkladı. Şirket, yüzde 20 hissesini de 2015'te 45 milyon euro karşılığında satın almıştı.