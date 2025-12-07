Fulham-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fulham-Crystal Palace maçı bilgileri!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
7 Aralık 2025 Fulham vs Crystal Palace maçı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Premier Lig’de oynanacak mücadeleyi izlemek isteyenler, “Fulham-Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:38 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 07:49
Fulham-Crystal Palace maçını canlı izlemek için tıkla!

Fulham ile Crystal Palace arasında Pazar günü (bugün) oynanacak Premier Lig karşılaşması için geri sayım başladı. Birçok futbol takipçisi, "Fulham -Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Maçı canlı izlemek mümkün mü?" gibi soruların yanıtını arıyor. Fulham kendi sahasında avantajı kullanmak isterken, Crystal Palace ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet hedefliyor. Premier Lig heyecanını ekranlardan takip etmek isteyenler için maçın saat bilgisi ve yayıncı kanala dair tüm veriler önem taşıyor. Fulham-Crystal Palace karşılaşmasının yayın ayrıntıları netleştiğinde sporseverlerin ilgisi daha da artacak. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı hang kanalda, nasıl izlenir? Canlı izleme bilgileri...

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Fulham-Crystal Palace maçı, 7 Aralık Pazar günü (bugün) oynanacak.

PREMIER LIG FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham-Crystal Palace maçı, saat 19:30'da başlayacak.

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham ve Crystal Palace'ın karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.

FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fulham ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports ve beIN Connect kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FULHAM - CRYSTAL PALACE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

