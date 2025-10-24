PREMIER LIG | Leeds United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig'de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Leeds United, Elland Road'da West Ham United'ı konuk edecek. Oynadığı 8 maçtan 8 puan toplayan Leeds, -6 averaj puanıyla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise sezonda aldığı tek galibiyetle 19. sırada ve düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. Leeds United - West Ham United maçı yayın bilgilerini sizler için derledik.

Leeds United - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leeds United, Premier Lig'in 9. haftasında West Ham'ı konuk ediyor. Ligde orta sıralara yerleşerek küme hattından uzaklaşmak isteyen Daniel Farke'nin öğrencileri, mutlak 3 puan için mücadele edecek. Konuk ekip ise 4 puan ve -12 averajla 19. sırada yer alıyor. Küme düşme riskiyle karşı karşıya olan West Ham United ise son 5 maçtır alamadığı galibiyeti Leeds karşısında almak için mücadele edecek. Peki Leeds United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leeds United - West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United - West Ham United maçı 24 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Stuart Attwell düdük çalacak.

Leeds United - West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Elland Road'da oynanacak Leeds United - West Ham United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leeds United - West Ham United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Longstaff, Tanaka, Stach; James, Calvert-Lewin, Harrison

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Irving, Soucek; Bowen, Summerville, Fernandes; Paqueta

