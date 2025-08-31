CANLI SKOR ANA SAYFA
Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Brighton deplasmanına konuk oldu. Mavi-beyazlı ekip 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 19:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 67. dakikada James Milner (P) ve 89. dakikada Brajan Gruda'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 34. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, mücadelede yedekler arasında yer aldı. Milli futbolcumuz maçta süre bulmadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Brighton ise bu sezonki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton, Bournemouth deplasmanına konuk olacak; Manchester City ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

