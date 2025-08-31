Brighton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Brighton'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 67. dakikada James Milner (P) ve 89. dakikada Brajan Gruda'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 34. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, mücadelede yedekler arasında yer aldı. Milli futbolcumuz maçta süre bulmadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Brighton ise bu sezonki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton, Bournemouth deplasmanına konuk olacak; Manchester City ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.