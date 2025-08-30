CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Wolverhampton ile Everton kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Wolverhampton - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Wolverhampton, evinde Everton'u ağırlayacak. Molineux Ground'da oynanacak karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton - Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Everton maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton - Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Jose Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Tchatchoua, Joao Gomes, Andre, Wolfe; Munesti, Strand Larsen, Arias

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu!
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı detayları! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:45
G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu! G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu! 09:37
Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 09:28
Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda? 09:24
Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? 09:21
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 09:16
Daha Eski
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 08:48
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 08:44
Kocaelispor - Kayserispor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Kayserispor maçı saat kaçta? 08:41
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 07:45
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17