Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Wolverhampton - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Wolverhampton, evinde Everton'u ağırlayacak. Molineux Ground'da oynanacak karşılaşmada Michael Oliver düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton - Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Everton maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton - Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Jose Sa; Doherty, Agbadou, Toti; Tchatchoua, Joao Gomes, Andre, Wolfe; Munesti, Strand Larsen, Arias

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry