Manchester United-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United-West Ham United maçı 11 Mayıs Pazar günü saat 16.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Onana, Yoro, Lindelöf, Shaw, Amad, Ugarte, Mainoo, Amass, Mount, Fernandes, Obi-Martin

West Ham United: Areola, Todlibo, Kilman, Cresswell, Wan-Bissaka, Emerson, Ward-Prowse, Soucek, Paqueta, Bowen, Kudus

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