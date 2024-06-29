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TRANSFER HABERLERİ: Omari Kellyman resmen Chelsea'de!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa U21'de forma giyen İngiliz on numara Omari Kellyman'ı transfer ettiğini ve 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 16:21
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TRANSFER HABERLERİ: Omari Kellyman resmen Chelsea'de!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, yeni sezon kadro planlaması dahilinde transferlerine devam ediyor. Batı Londra ekibi, Aston Villa U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Omari Kellyman'ı 22,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşme süresinin 6 yıl olduğu duyuruldu. Kellyman da transferiyle ilgili, Chelsea'ye katılmanın harika olduğunu söyleyerek, formayı giymek için şimdiden çok heyecanlandığını aktardı.

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