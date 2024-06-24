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Chelsea çıldırdı

İngiliz ekibi Chelsea, geçtiğimiz sezon Athletic Bilbao'da harikalar yaratan Nico Williams için harekete geçti... Michael Olise'yi öncelikli hedef olarak belirleyen Ada ekibi, Fransız futbolcunun Bayern Münih'i seçmesinin ardından Williams'ı yöneldi. 21 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Londra temsilcisi, güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan oyuncu için 80 milyon euroyu gözden çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Chelsea çıldırdı

İngiliz ekibi Chelsea, geçtiğimiz sezon Athletic Bilbao'da harikalar yaratan Nico Williams için harekete geçti... Michael Olise'yi öncelikli hedef olarak belirleyen Ada ekibi, Fransız futbolcunun Bayern Münih'i seçmesinin ardından Williams'ı yöneldi. 21 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Londra temsilcisi, güncel piyasa değeri 60 milyon euro olan oyuncu için 80 milyon euroyu gözden çıkardı.

SIMONS DA LİSTEDE

İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi olan Williams, geçen sezon 37 maçta sahaya çıktı ve 8 gol attı, 19 asistlik performans ortaya koydu. Chelsea'nin yanı sıra Manchester United ve Juventus'un da İspanyol oyuncuyla ilgilendiği Avrupa medyasında yer aldı. Chelsea'nin Williams'ın yanı sıra; Leipzig forması giyen Hollandalı Xavi Simons'u da gündeminde tuttuğu vurgulandı. Simons'un piyasa değeri 80 milyon euro.

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