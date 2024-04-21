Crystal Palace - West Ham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Crystal Palace - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - West Ham United maçı 21 Nisan Pazar günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.