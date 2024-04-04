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Liverpool 3-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Liverpool sahasında Sheffield United'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Darwin Nunez, Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo kaydetti. Konuk takımın golünü Conor Bradley kendi kalesine attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 23:54 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 00:20
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Liverpool 3-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, sahasında Sheffield United'ı 3-1 yendi. Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırlayan "Kırmızılar", 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takımın golünü, 58. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Bu sonuçla 70 puana yükselen Liverpool, takipçileri Arsenal'ın 2 ve Manchester City'nin 3 puan önünde haftayı zirvede kapattı. Ligin son sırasındaki Sheffield United ise 15 puanda kaldı.

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