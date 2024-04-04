Liverpool 3-1 Sheffield United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, sahasında Sheffield United'ı 3-1 yendi. Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırlayan "Kırmızılar", 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk takımın golünü, 58. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Bu sonuçla 70 puana yükselen Liverpool, takipçileri Arsenal'ın 2 ve Manchester City'nin 3 puan önünde haftayı zirvede kapattı. Ligin son sırasındaki Sheffield United ise 15 puanda kaldı.