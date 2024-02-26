Haberler İngiltere Premier Lig Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü

Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın 10 puan silme cezası, 6 puana düşürüldü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 16:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın finansal sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı 10 puan silme cezası, 6 puana düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2021-2022 sezonunda finansal sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle Kasım 2023'te verilen 10 puan silme cezasının, yapılan itirazın ardından 6 puana düşürüldüğü belirtildi.

Söz konusu kararın ardından puanı 25'e yükselen Everton'ın küme düşme hattıyla arasındaki fark 5'e çıktı.

DİĞER
ZTK çeyrek final ve yarı final maç programı || Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Mauro Icardi'nin cezası açıklandı!
Krunic'in kumaşı tutmadı! Rota Arjantinli yıldıza çevrildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Burak Özçivit Altay Bayındır'ı ziyaret etti
West Ham United - Brentford maçı ne zaman?
KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN? | 2024 Dünya Kadınlar Günü hangi gün, ayın kaçı?
ALTIN TAVUK TARİFİ | Altın tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
ARTEMİS HALI HALKA ARZ | ARTMS halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En değerli milli takımlar belli oldu! Türkiye... En değerli milli takımlar belli oldu! Türkiye... 17:15
Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı! Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı! 16:47
Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü Everton'ın 10 puan silme cezası 6 puana düşürüldü 16:46
İşte Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları! İşte Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları! 16:34
Burak Özçivit Altay Bayındır'ı ziyaret etti Burak Özçivit Altay Bayındır'ı ziyaret etti 16:24
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! 16:19
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş Icardi açıklaması! F.Bahçe'den flaş Icardi açıklaması! 16:16
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 16:08
Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı 16:05
TFF heyeti EURO 2024'te konaklanacak oteli gezdi! TFF heyeti EURO 2024'te konaklanacak oteli gezdi! 16:00
Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Wehda maçı ne zaman? 15:55
Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! Fırtına'nın Başakşehir mesaisi başladı! 15:54