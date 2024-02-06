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İngiltere Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan 10 karşılaşmada atılan 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 15:59
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İngiltere Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan 10 maçta atılan 45 golle 20 takımlı ligin haftalık gol rekoru kırıldı.

Ligde 23. haftanın kapanış maçında Manchester City, Phil Foden'ın hat-trick'i ile Brentford'ı deplasmanda 3-1 yendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu karşılaşmada atılan 4 gol, 23. haftadaki toplam gol sayısını 45'e çıkardı ve 1995-1996'ten itibaren 20 takımın mücadele ettiği ve her hafta 10 karşılaşmanın yapıldığı ligde gol sayısında rekor kırıldı.

Premier Lig'de 20 takımın mücadele ettiği sezonlar dikkate alındığında daha önce 10 maçlık bir haftada atılan gol rekoru 44'tü. Eski rekora, 2020-2021'in 2. haftasında ve geçen sezonun 34. haftasında ulaşılmıştı.

Premier Lig'de 45 golün atıldığı 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Everton-Tottenham: 2-2

Brighton-Crystal Palace: 4-1

Burnley-Fulham: 2-2

Newcastle United-Luton Town: 4-4

Sheffield United-Aston Villa: 0-5

Bournemouth-Nottingham Forest: 1-1

Chelsea-Wolverhampton: 2-4

Manchester United-West Ham United: 3-0

Arsenal-Liverpool: 3-1

Brentford-Manchester City: 1-3

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