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Wolverhampton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında lider Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla City'nin ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 19:16
Wolverhampton 2-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton, Molineux Ground Stadyumu'nda Manchester City'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 6. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya hızlı başlayan City, 58. dakikada Julian Alvarez ile eşitliği yakalasa da 66. dakikada ev sahibi ekip Hee-chan Hwang'ın golüyle yeniden öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Wolverhampton sahadan 3 puanla ayrıldı. Manchester City, mağlup olmasına rağmen 18 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 7 puanla 7. sıraya yükseldi.

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