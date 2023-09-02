Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER CITY - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - Fulham maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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