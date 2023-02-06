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Manchester City finansal kuralları çiğnemekle suçlandı

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig yönetimi, son 5 yılda 4 kez şampiyon olan Manchester City'nin finansal kuralları çiğnediğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 15:54
Manchester City finansal kuralları çiğnemekle suçlandı

İngiltere Premier Lig yönetimi, son 5 yılda 4 kez şampiyon olan Manchester City'nin finansal kuralları çiğnediğini açıkladı.

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre, bağımsız kurulun gerçekleştirdiği soruşturma sonucu Manchester City'nin 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında çeşitli kural ihlalleri yaptığı tespit edildi.

Komisyonun süreci gizli yürüteceği ve kararın Premier Lig'in internet sitesinden yayımlanacağı belirtildi.

Manchester City'nin çiğnediği kurallar arasında, sponsorluk gelirleri ve işletme maliyetleri başta olmak üzere kulübün mali durumunu gerçek ve adil biçimde yansıtan doğru bilgilerin verilmemesi (2009-10'dan 2017-18 sezonuna kadar), teknik direktör sözleşmelerinde ücretle ilgili tüm ayrıntıların bulunmaması (2009-10'dan 2012-13 sezonuna kadar), kulüp lisansı ve finansal fair play kuralları dahil UEFA düzenlemelerine uyulmaması (2013-14'ten 2017-18 sezonuna kadar) öne çıkıyor.

UEFA, 3 sene önce 2012-2016 yıllarındaki finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermişti.

Kulübün itirazı sonucu Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA organizasyonlarından men cezasını kaldırmış, para cezasını da 10 milyon avroya indirmişti.

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