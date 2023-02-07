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Leeds United'da Jesse Marsch ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da kötü gidişatın faturası kesildi. Leeds yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:09 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:38
Leeds United'da Jesse Marsch ile yollar ayrıldı

Leeds United'dan yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle ABD'li teknik direktör Marsch ile ekibi Rene Maric, Cameron Toshack ve Pierre Barrieu'nun görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde 7 maçtır kazanamayan ve son olarak Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Leeds United, küme düşme hattının averaj farkıyla dışında, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Leeds United'ı bir yıl çalıştırmasının ardından görevine son verilen 49 yaşındaki Marsch, daha önce Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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