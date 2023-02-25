Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Arsenal maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Tielemans; Tete, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho

Arsenal

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli