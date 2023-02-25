Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:30
Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Arsenal maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

LEICESTER CITY - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Tielemans; Tete, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho

Arsenal

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11’ler
Kenan İmirzalıoğlu'nun kelimeler boğazına dizildi! Depremde vefat eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı sorulunca...
Değerini yüzde 300 artırdı! İşte o rakam
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Crystal Palace - Liverpool maçı saat kaçta?
Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Leipzig - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 09:18
Değerini yüzde 300 artırdı! İşte o rakam Değerini yüzde 300 artırdı! İşte o rakam 09:11
Valencia - Real Sociedad maçı saat kaçta? Valencia - Real Sociedad maçı saat kaçta? 09:01
Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 08:57
Cadiz - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Cadiz - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 08:52
Espanyol - Mallorca maçı saat kaçta? Espanyol - Mallorca maçı saat kaçta? 08:47
Daha Eski
Crystal Palace - Liverpool maçı saat kaçta? Crystal Palace - Liverpool maçı saat kaçta? 08:27
Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta? Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta? 08:21
West Ham United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? West Ham United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 08:16
Leicester City - Arsenal maçı saat kaçta? Leicester City - Arsenal maçı saat kaçta? 08:09
Leeds United - Southampton maçı saat kaçta? Leeds United - Southampton maçı saat kaçta? 08:02
Everton - Aston Villa maçı saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı saat kaçta? 07:57