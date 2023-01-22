Arsenal 3-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çaldı.
Gol düellosuna sahne olan müsabakayı 3-2 kazanan Arsenal 3 puanın sahibi oldu.
Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 90. dakikada Nketiah, 53'te Saka kaydetti. Manchester United'ın golleri 17'de Rashford ve 59. dakikada Lisandro Martinez'den geldi.
Bu sonuçla lider Arsenal puanını 50'ye yükselterek yoluna emin adımlarla devam etti.
Manchester United ise 39 puanda kaldı.