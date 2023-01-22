Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 3-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal 3-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Arsenal sahasında Manchester United'ı konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Nketiah (2) ve Saka kaydetti. Manchester United'ın golleri Rashford ve Lisandro Martinez'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 21:33
Arsenal 3-2 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Gol düellosuna sahne olan müsabakayı 3-2 kazanan Arsenal 3 puanın sahibi oldu.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 24 ve 90. dakikada Nketiah, 53'te Saka kaydetti. Manchester United'ın golleri 17'de Rashford ve 59. dakikada Lisandro Martinez'den geldi.

Bu sonuçla lider Arsenal puanını 50'ye yükselterek yoluna emin adımlarla devam etti.

Manchester United ise 39 puanda kaldı.

DİĞER
Çılgın Bediş'in Banu'su estetik harikası oldu! Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün...
İbn-i Sina binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor işte bilim insanlarının da onayladığı 20 şifalı besin...
Stoper harekatı başladı! Listede 3 isim var
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haaland coştu Manchester City farklı kazandı!
Arsenal - Manchester United saat kaçta ?
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma deplasmanda güldü! Roma deplasmanda güldü! 22:03
Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! 21:39
Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum 21:34
Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! 21:32
Arsenal ManU'yu 90'da yıktı! Arsenal ManU'yu 90'da yıktı! 21:29
Bartra: Bir kaç hafta içinde maskeyi... Bartra: Bir kaç hafta içinde maskeyi... 21:26
Daha Eski
Trezeguet: Gol sevincimin anlamı... Trezeguet: Gol sevincimin anlamı... 21:25
Malatya 1 puanı 90'da aldı! Malatya 1 puanı 90'da aldı! 21:11
Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi! 21:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 20:58
Trabzonspor evinde farklı kazandı! Trabzonspor evinde farklı kazandı! 20:56
Trezeguet'in golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Trezeguet'in golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 20:38