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Arsenal 3-1 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal evinde West Ham United ile karşılaştı. Londra derbisinde Arsenal rakibini 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 00:58 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 01:27
Arsenal 3-1 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip West Ham United, 27. dakikada penaltıdan Said Benrahma'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Arsenal, 53. dakikada Bukayo Saka, 58. dakikada Gabriel Martinelli ve 69. dakikada Eddie Nketiah'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 40'a çıkararak liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

West Ham United ise 14 puanda kaldı.

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