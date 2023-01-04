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Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Southampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 10:30
Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Southampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Nottingham Forest maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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SOUTHAMPTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Southampton

Bazunu; Lyanco, Salisu, Bella-Kotchap; Walker-Peters, Lavia, Ward-Prowse, Elyounoussi; S. Armstrong, Aribo; Adams

Nottingham Forest

Henderson; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Freuler, Mangala; Johnson, Gibbs-White, Awoniyi

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