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Liverpool'un satışı için istenen rakam belli oldu!

İngiltere Premier Lig devi Livepool, sahibi Fenway Sports Group tarafından satışa çıkarıldı. Liverpool'un satış fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 16:18
Liverpool'un satışı için istenen rakam belli oldu!

Fenway Sports Group, Liverpool kulübünü satışa çıkardı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley bankaları satış sürecinde ve değerlemede yardımcı olacak. Fenway Sports Group yetkilileri teklif toplama sürecini beyan etti.

Fenway Sports Group'tan yapılan açıklamada, "Son dönemde sık sık Liverpool'a hissedar olmak isteyen teklifler aldık. Doğru şartlar ve koşullar altında Liverpool'un yararına, yeni teklifleri değerlendirmeye alabiliriz. Liverpool'un saha içinde ve dışında başarılı olmasına tamamen bağlı kalıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Chelsea el değiştirmişti. Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum, Londra temsilcisini 4.87 milyar euro karşılığında satın almıştı.

LIVEPOOL'UN SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU
Öte yandan Livepool için istenen bedel, Mirror'ın haberine göre 4.58 milyar Euro.

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