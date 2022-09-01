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Leicester City 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Leicester City sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jadon Sancho kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 00:03
Leicester City 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester City ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede hakem Craig Pawson düdük çaldı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Jadon Sancho attı.

Maçta yedek kulübesinde yer alan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü süre almadı.

Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, 68. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Manchester United puanını 9'a yükseltti. Leicester City ise 1 puanda kaldı.


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