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Manchester City - Aston Villa maçı CANLI izle! Manchester City Aston Villa maçı canlı anlatım | Manchester City maçı izle

Manchester City ile Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekip için büyük önem taşıyor. Manchester City, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde mutlu sona ulaşacak. Şampiyonluğu belirleyecek Manchester City - Aston Villa maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:50
Manchester City - Aston Villa maçı CANLI izle! Manchester City Aston Villa maçı canlı anlatım | Manchester City maçı izle

İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oluyor. Son hafta maçında Manchester City ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak. Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa prestij peşinde. Karşılaşmanın CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

MANCHESTER CITY - ASTON VILLA MAÇINDA İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Stones, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

Aston Villa: Olsen, Cash, Chambers, Mings, Digne, McGinn, Luiz, Ramsey, Buendia, Coutinho, Watkins

MANCHESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester City - Aston Villa maçı saat 18:00'de başladı. Kritik mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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