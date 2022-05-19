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Everton 3-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta erteleme maçında Everton sahasında Crystal PalaceKeane, Richarlison, ve Calvert-Lewin'in golleriyle 3-2 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 23:58 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 00:18
Everton 3-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'de Everton ile Crystal Palace, 33. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 54. dakikada Michael Keane, 75. dakikada Richarlison ve 85. dakikada Domenec Calvert-Lewin'in golleriyle 3-2 mağlup ederek son maçlar öncesi kümede kalmayı garantiledi.

CENK TOSUN KADRODA YOK

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Everton bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Crystal Palace ise 45 puanda kaldı.

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