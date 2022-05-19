Everton 3-2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'de Everton ile Crystal Palace, 33. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 54. dakikada Michael Keane, 75. dakikada Richarlison ve 85. dakikada Domenec Calvert-Lewin'in golleriyle 3-2 mağlup ederek son maçlar öncesi kümede kalmayı garantiledi.
CENK TOSUN KADRODA YOK
Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Everton bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Crystal Palace ise 45 puanda kaldı.