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Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:51
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United - Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Arsenal maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United
Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Arsenal
Ramsdale; Cedric, Tomiyasu, White, Tavares; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Nketiah

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