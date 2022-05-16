Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United - Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Arsenal maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United

Dubravka; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Arsenal

Ramsdale; Cedric, Tomiyasu, White, Tavares; Xhaka, Elneny; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Nketiah