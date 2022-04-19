Liverpool - Manchester United: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta erteleme maçında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bebeğini doğum sırasında kaybeden Cristiano Ronaldo, mücadelede forma giymedi. Maçın başında Ronaldo'ya 1 dakika boyunca saygı algışında bulundu ve Liverpool'un marşı 'You'll never walk alone' (Asla yalnız yürümeyeceksin) Ronaldo için Anfield'da söylendi.

Liverpool, 5. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. Muhammed Salah 22'de farkı 2'ye çıkarıp devrenin skorunu tayin etti.

68. dakikada Sadio Mane, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarının skorunu belirleyen Salah, 85. dakikada bu kez maçın skorunu belirledi.araftarımız destekliyorlar. Bu yolculuğa beraber çıktık. İki kupa da bizim için önemli hedef. Birlikte sevindik, üzüntülerimiz yok gibi. En ufak kaygıları olmasın. Hep beraber sevineceğiz. Martta niye olamadık diye üzülmesinler, nisandayız.