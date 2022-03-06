Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City Manchester United : 4-1 | MAÇ SONUCU

Manchester City Manchester United : 4-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de dev maç geride kaldı. Manchester derbisinde kazanan Maviler oldu. Maçta Kevin De Bruyne'nin 5. dakikada bulduğu golle öne geçen Manchester City, Jadon Sancho'nun 22. dakikadaki golüne engel olamadı ve maça eşitlik geldi. De Bruyne'nin 28. dakikada attığı golle yeniden öne geçen Manchester City, Riyad Mahrez'in 68. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 00:15
Manchester City Manchester United : 4-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde Manchester City, Manchester United'ı 4-1 mağlup etti.

Lider Manchester City, evinde Manchester United'ı yenerek zirvedeki yerini korudu. Maçta Kevin De Bruyne'nin 5. dakikada bulduğu golle öne geçen Manchester City, Jadon Sancho'nun 22. dakikadaki golüne engel olamadı ve maça eşitlik geldi: 1-1.

De Bruyne'nin 28. dakikada attığı golle yeniden öne geçen Manchester City, Riyad Mahrez'in 68. ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı.

Manchester United'ın yıldız oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Premier Lig'de 69 puanla zirvede yer alan Manchester City ile bir maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Liverpool arasında 6 puan fark bulunuyor.

Günün diğer maçında Arsenal, deplasmanda Watford'u 3-2 yendi.

DİĞER
Son dakika: İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'den olay gönderme! Maç biter bitmez paylaştı...
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: Kaybetmek hiç aklıma gelmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor