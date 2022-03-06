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Watford-Arsenal: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürdü. 28. hafta karşılaşmasında Arsenal deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen tarf 3-2'lik skola konuk ekip Arsenal oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 22:56
Watford-Arsenal: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Watford ile Arsenal karşı karşıya geldi. Vicarage Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-2'lik skorla kazandı.

Arsenal, 5. dakikada Martin Ödegaard'ın golüyle öne geçti. Watford, 11. dakikada Cucho ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 30. dakikada Bukayo Saka ile tekrar öne geçti.

Arsenal, 52. dakikada Gabriel Martinelli ile farkı artırdı. Watford, 87'de Moussa Sissoko ile farkı azaltsa da kazanan Arsenal oldu.

Watford'a karşı oynadığı tüm lig maçlarında gol atan Arsenal, puanını 48'e yükseltti. Watford ise 19 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta sahasında Leicester'ı ağırlayacak. Watford ise Wolves deplasmanına gidecek.

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