EURO 2028 atağı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2028'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için dün UEFA'ya resmi başvuru yaptı. TFF'nin sitesinden duyurulan açıklamada "EURO 2028 ev sahipliği için resmi başvuru yapıldı" başlığıyla verilen açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ile ilgili kararını verecek" denildi.

İTALYA ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

EURO 2028'e talip olanlar arasında rakiplerimiz de var. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ile İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı. UEFA'ya böylece iki başvuru yapılmış oldu. İtalya'nın daha önce EURO 2028 için başvuru hazırlığında olduğu ancak daha sonra vazgeçerek EURO 2032'ye odaklandığı kaydedildi. UEFA nihai kararını 7 Nisan'da açıklayacak. EURO 2024 ise Almanya'da organize edilecek.