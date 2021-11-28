Manchester City 2-1 West Ham (Maç sonucu - özet izle)

Etihad Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayan mücadelede Manchester City 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti, 90. dakikada İlkay'ın asistinde Fernandinho skoru 2-0'a getirdi.
West Ham United'da Lanzini'nin 90+4'te gelen golü skoru belirledi: 2-1.
Bu sonucun ardından Premier Lig'in 3. sırasında bulunan Manchester City puannı 26'ya yükseltirken, 4. sıradaki West Ham United 23 puanda kaldı.
Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, 1 Aralık Çarşamba günü Aston Villa deplasmanına çıkacak; West Ham United ise ayı gün evinde Brighton'ı konuk edecek.