Haberler İngiltere Premier Lig SON DAKİKA SPOR HABERİ: Manchester United için Roberto Mancini iddiası!

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Manchester United için Roberto Mancini iddiası!

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, gelecek sezon için düşündüğü teknik direktörlerin başında İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'nin geldiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 08:26 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 08:38
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Manchester United için Roberto Mancini iddiası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick'le anlaşıldığını duyurmuştu.

Geçici olarak göreve gelen Rangnick'ten sonra Kırmızı Şeytanlar'da görev alacak isim merakla bekleniyor. İngiliz basınından Telegraph'ın iddiasına göre bu pozisyon için favori isim bir dönem Galatasaray'da da görev alan Roberto Mancini...

İtalya Milli Takımı'nın çalıştıran Mancini için 2022 Dünya Kupası play-off'larının bekleneceği kaydedildi. Daha önce Premier Lig'de Manchester City'de görev yapan tecrübeli teknik adamın da Ada'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

DİĞER
Alişan'dan 'çocuğu bu şekilde yetiştirmeyin' eleştirilerine sert tepki! Burak'ın 'Vina benimsin' sözleri tartışma yaratmıştı...
İstanbul'da feci kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı: Sürücü hayatını kaybetti
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor