SON DAKİKA SPOR HABERİ: Manchester United için Roberto Mancini iddiası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, geçtiğimiz günlerde sezon sonuna kadar Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick'le anlaşıldığını duyurmuştu.

Geçici olarak göreve gelen Rangnick'ten sonra Kırmızı Şeytanlar'da görev alacak isim merakla bekleniyor. İngiliz basınından Telegraph'ın iddiasına göre bu pozisyon için favori isim bir dönem Galatasaray'da da görev alan Roberto Mancini...

İtalya Milli Takımı'nın çalıştıran Mancini için 2022 Dünya Kupası play-off'larının bekleneceği kaydedildi. Daha önce Premier Lig'de Manchester City'de görev yapan tecrübeli teknik adamın da Ada'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.