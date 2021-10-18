Arsenal Crystal Palace 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Arsenal sahasında Crystal Palace ile kozlarını paylaştı. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mike Dean düdük çaldı.

Son anlara 2-1 geride giren Arsenal, 90+5. dakikada Lacazette'nin attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Arsenal'ın diğer golü 8. dakikada Aubameyang'dan geldi.

Crystal Palace'ın gollerini 50. dakikada Benteke ve 73. dakikada Edouard kaydetti. Bu sonuçla Crystal Palace'ın puanı 8 oldu. Arsenal ise 11 puana ulaştı.

ARSENAL'IN SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI!

İngiltere Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 3 maçından mağlup ayrılan Mikel Arteta'nın öğrencileri, sonrasında çıktığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Norwich, Burnley ve Tottenham'ı mağlup eden Arsenal, Brighton ve Crystal Palace maçlarından beraberlikle ayrıldı.