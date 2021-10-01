Burnley Norwich City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Ozan Kabak var mı?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligin son sıralarında yer alan iki takım, Burnley ile Norwich City karşı karşıya geliyor. Ozan Kabak'ın Norwich'te maça ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
BURNLEY-NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Burnley'in sahasında Norwich City'i ağırlayacağı maç yarın saat 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BURNLEY-NORWICH CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Burnley: Pope; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Brownhill, Westwood, McNeil; Wood, Barnes
Norwich City: Krul; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Gilmour, Normann, Lees Melou; Rashica, Pukki, Sargent