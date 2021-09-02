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Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

Son dakika spor haberi: Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 7 numaralı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 23:24
Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo'nun forma numarası belli oldu

Premier Lig takımlarından Manchester United'a yeniden transfer olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun numarası belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ronaldo'nun takımda eskiden de giydiği 7 numarayı kullanacağı ifade edildi.

İngiliz ekibinde daha önce George Best, Bryan Robson, Eric Cantona ve David Beckham gibi isimler de 7 numaralı formayı terletmişti.

Mevcut takımda 7 numarayı giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin ise 21 numara ile mücadele edeceği belirtildi.

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