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-: 4-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 27. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:28
Tottenham-Crystal Palace: 4-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 27. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 4-1 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 25. ve 49. dakikalarda Bale ile 52. ve 76. dakikalarda Kane'den geldi. Öte yandan bu sezon birbirlerine yaptıkları asistlerle toplamda 14 gol atan ve Son ikilisi, Premier Lig rekorunu kırdı.

Harry Kane bu sezon 36 maçta 24 gol ve 16 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, uyanışa geçen , son 6 maçta 7 gol ve 3 asiste katkı yaptı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Tottenham, 45 puana yükselerek 'u geçti. Crystal Palace ise 3 maç sonra yenildi ve 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham deplasmanda ile derbide karşılaşacakken, Crystal Palace ise evinde 'i konuk edecek.

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