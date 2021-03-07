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Lemina 'u yıktı! | Liverpool - : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de kabus gibi bir sezon geçiren son şampiyon , 'da konuk ettiği düşme hattındaki 'a 1-0 mağlup olarak evinde üst üste 6. yenilgisini aldı. Güçlü rakibi karşısında Fulham'a galibiyeti getiren golü eski Galatasaraylı kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 19:00
Lemina Liverpool'u yıktı! | Liverpool - Fulham: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan , evinde ağırladığı düşme hattındaki 'a 1-0 mağlup oldu.

Fulham'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golü 45. dakikada eski Galatasaraylı kaydetti.

'ne katılma şansını zora sokan Liverpool, evinde üste üste 6. yenilgisini alarak, bu alanda kötü anlamda bir rekora imza attı.

Liverpool bu sonuçla 43 puanla 7'nci sırada yer alırken, 18. basamaktaki Fulham ise puanını 26'ya yükseltti.

Öte yandan Liverpool'da milli futbolcumuz sakatlığı nedeniyle karşılaşmda forma giymedi.

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