Lemina Liverpool'u yıktı! | Liverpool - Fulham: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Liverpool, evinde ağırladığı düşme hattındaki Fulham'a 1-0 mağlup oldu.

Fulham'a güçlü rakibi karşısında üç puanı getiren golü 45. dakikada eski Galatasaraylı Mario Lemina kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını zora sokan Liverpool, evinde üste üste 6. yenilgisini alarak, bu alanda kötü anlamda bir rekora imza attı.

Liverpool bu sonuçla 43 puanla 7'nci sırada yer alırken, 18. basamaktaki Fulham ise puanını 26'ya yükseltti.

Öte yandan Liverpool'da milli futbolcumuz Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle karşılaşmda forma giymedi.