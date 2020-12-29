Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield Wednesday'de Pulis dönemi 45 gün sürdü

'de Pulis dönemi 45 gün sürdü

ekiplerinden 'de, 'in görevine son verildi. 62 yaşındaki Galli teknik adam, geçtiğimiz ay 'un yerine göreve getirilmişti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 14:29
Sheffield Wednesday'de Pulis dönemi 45 gün sürdü

ekiplerinden 'de, 'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki Galli teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Göreve geçen ay 'un yerine getirilen Pulis, takımı çalıştırdığı 45 gün içinde çıktığı 10 maçta tek galibiyet sevinci yaşadı.

Daha önce , , , Middlesbrough gibi takımları çalıştıran Pulis, 2013-2014 sezonunda 'de yılın teknik direktörü seçilmişti.

Sheffield Wednesday, ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisi, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle sezona -12 puanla başlamış ve kulüpten yapılan itirazın ardından indirime gidilerek ceza -6 puana düşürülmüştü.


SON DAKİKA