CAS'tan Manchester City açıklaması!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığı iddiasıyla UEFA'dan 2 yıl Avrupa'dan men ve 30 milyon euro para cezası almıştı. Manchester ekibi, CAS'a başvurarak bu karara itiraz etti ve UEFA'nın vermiş olduğu bu ceza CAS'tan döndü. CAS yeterli derecede kanıt olmadığı için böyle bir karar verildiğini açıkladı.
UEFA'nın Manchester City'ye verdiği 2 yıllık Avrupa'dan men + 30 milyon euro para cezası CAS'tan döndü.
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırırken, para cezasını ise 30 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya düşürdü. Öte yandan Manchester City'nin sona eren dava sürecinin ardından CAS, 93 sayfalık bir rapor yayınladı. CAS'ın yayınladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığını belirledi fakat Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığını açıkladı. CAS'tan yapılan açıklamada, "UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun bu özel davada ortaya koyduğu kanıtların yetersiz olduğunu, Manchester City'nin sermaye fonlarına katkı sağlayan sponsorluk gelirlerini şişirmediği, Etihad'ın sponsorluk anlaşmasında ödeme yükümlülüklerine tamamen uyduğunu açıkladı.
9 KULÜP MANCHESTER CITY'NIN CEZA ALMASINI İSTEDİ
Öte yandan CAS'ın yayınladığı raporda Premier Lig'den 9 kulübün Manchester City'nin Avrupa yasağının kalkmamasını istedi ve bu yönde başvuru yaptı. Bu kulüpler Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton.
- 29.07.2020
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
- Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CAS'tan Manchester City açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.