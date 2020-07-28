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28 Temmuz 2020, Salı
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'tan açıklaması!

CAS'tan Manchester City açıklaması!

İngiltere takımlarından , gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığı iddiasıyla 'dan 2 yıl Avrupa'dan men ve 30 milyon euro para cezası almıştı. Manchester ekibi, 'a başvurarak bu karara itiraz etti ve UEFA'nın vermiş olduğu bu ceza CAS'tan döndü. CAS yeterli derecede kanıt olmadığı için böyle bir karar verildiğini açıkladı.

'nın 'ye verdiği 2 yıllık Avrupa'dan men + 30 milyon euro para cezası 'tan döndü.

CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırırken, para cezasını ise 30 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya düşürdü. Öte yandan Manchester City'nin sona eren dava sürecinin ardından CAS, 93 sayfalık bir rapor yayınladı. CAS'ın yayınladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığını belirledi fakat Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığını açıkladı. CAS'tan yapılan açıklamada, "UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun bu özel davada ortaya koyduğu kanıtların yetersiz olduğunu, Manchester City'nin sermaye fonlarına katkı sağlayan sponsorluk gelirlerini şişirmediği, Etihad'ın sponsorluk anlaşmasında ödeme yükümlülüklerine tamamen uyduğunu açıkladı.

9 KULÜP MANCHESTER CITY'NIN CEZA ALMASINI İSTEDİ
Öte yandan CAS'ın yayınladığı raporda 'den 9 kulübün Manchester City'nin Avrupa yasağının kalkmamasını istedi ve bu yönde başvuru yaptı. Bu kulüpler , Burnley, , Leicester City, , , Newcastle, Tottenham, Wolverhampton.


  1. 29.07.2020
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