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28 Temmuz 2020, Salı
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'da ameliyat edildi! İşte dönüş tarihi

Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi! İşte dönüş tarihi

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Arnavut asıllı Alman futbolcu ameliyat edildi. 28 yaşındaki oyuncunun sağ dizinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta 'i 2-0 yendikleri Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında sakatlanan Arnavut asıllı Alman futbolcunun sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.

Operasyonun başarılı geçtiği ve 28 yaşındaki 'nin ekim ayında takımla beraber çalışmalara katılabileceği belirtildi. Mustafi, bu sezon ekibinde 27 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

  1. 28.07.2020
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