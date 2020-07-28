İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Arnavut asıllı Alman futbolcu ameliyat edildi. 28 yaşındaki oyuncunun sağ dizinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta Manchester City'i 2-0 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında sakatlanan Arnavut asıllı Alman futbolcunun sağ dizinden ameliyat edildiği duyuruldu.
Operasyonun başarılı geçtiği ve 28 yaşındaki Mustafi'nin ekim ayında takımla beraber çalışmalara katılabileceği belirtildi. Mustafi, bu sezon Londra ekibinde 27 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.
- 28.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Arsenal'da Mustafi ameliyat edildi! İşte dönüş tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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